이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

이미지 확대 개그맨 이영자 정선희. tvN스토리 ‘남겨서 뭐하게’

이미지 확대 개그맨 이영자 정선희. tvN스토리 ‘남겨서 뭐하게’

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개그맨 이영자가 절친한 사이였던 정선희와 7년 동안 연락을 끊은 이유를 털어놨다.23일 방송된 tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’에는 정선희가 게스트로 출연했다.이영자와 정선희는 오랜 기간 우정을 이어왔다. 그러나 2008년 두 사람과 절친했던 배우 최진실과 정선희의 남편 안재환이 연달아 세상을 떠나며 힘든 시간을 보냈다.정선희는 이영자와 7년 동안 연락을 끊고 지낸 이유에 관해 “우리는 각자도생이라는 게 있다. 너무 아픈 일들을 서로가 겪어서 서로를 보면 그 상처가 생각나니까 계속 그 일을 얘기하기도 싫고, 외면하고 싶었던 거 같다. 암묵적으로 각자도생하자 했다”고 밝혔다.이에 이영자는 “선희 입장에서는 그랬을 거다”라며 “내가 연락하지 못한 이유는 그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다”고 고백했다.그러면서 “그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 지금 단합하고 하지 못하는 거 같다. 생각나니까”라고 덧붙였다.정선희는 “멀리서 박수 쳐주는 좋은 느낌으로 계속 응원하고 있다”고 전했다.이날 정선희는 오랜만에 이영자와 함께 식사하며 “7년 만에 밥을 같이 먹는다. 내가 언니한테 얼마나 오랜 세월 간장 게장을 받았냐. 언니 사랑의 징표는 간장게장”이라고 말했다.이영자가 “아버지 돌아가시기 전까진 했다”고 하자 정선희는 “나는 그전에 한 번 끊겼다. 한 번 싸웠다. 언니 편을 들어줬어야 했는데 내가 냉정하게 얘기해서 언니가 삐쳤다. 나도 처음으로 대들어서 전화를 끊는데 손이 떨리더라. 그러고 나서 흐지부지됐는데 간장게장이 안 오더라. 안 오는 게 당연하다 했는데 내가 결혼 발표하니까 ‘네가 남자가 있어? 결혼을 해? 그거 믿고 나한테 개긴 거구나’라면서 우습게 풀어졌다”고 설명했다.이어 “같이 저녁 먹는 자리에서 언니가 선희 눈물 빼면 가만히 안 둔다면서 울었다”고 털어놨다.이날 정선희는 “인생에서 가장 힘들었던 사별의 아픔과 그 뒤에 남겨진 빚, 근거 없는 악플로 고통받았다”면서 “벼랑 끝에 서 있던 나를 이경실, 김영철 등 동료들의 위로가 일으켰다”고 고마움을 표했다.온라인뉴스부