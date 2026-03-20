박수홍, 딸 재이 품에 안은 ‘특별한 할머니’ 공개

이미지 확대 사진=박수홍 인스타그램 캡처

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방송인 박수홍이 배우 선우용여에게 고마움을 전했다.박수홍은 지난 19일 자신의 인스타그램에 “재이 용돈도 챙겨주시고 밥도 사주시고 선우용여 선생님 감사합니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 선우용여가 인자한 미소를 지으며 박수홍의 딸 재이를 품에 안고 있는 모습이 담겼다.그는 글 말미에 “다음에 꼭 제가 식사 대접해 드리고 싶습니다”라며 각별한 마음을 드러냈다.박수홍은 최근 몇 년간 가족과의 갈등을 겪으며 힘든 시간을 보냈다. 친형 부부와의 법적 분쟁과 더불어 부모와도 사이가 멀어지게 된 사실이 알려지며 안타까움을 샀다. 친형 부부는 약 10년간 박수홍의 출연료 등을 허위 인건비로 가공하거나 법인카드 사적 유용 등의 방식으로 횡령한 혐의로 기소됐다.대법원은 지난달 박수홍 친형 박 모 씨와 형수 이 모 씨에게 각각 징역 3년 6개월, 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했다.한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 했고, 이듬해 결혼식을 올리며 정식 부부가 됐다. 이어 2024년 10월 딸 재이를 품에 안으며 늦깎이 아빠가 됐다.강경민 기자