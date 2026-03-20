김미화, 43세 발달장애 아들 공개…“남편이 불쌍하다” 눈물
수정 2026-03-20 07:43
입력 2026-03-20 07:43
김미화, 발달장애 아들 근황 공개…“부모 떠난 뒤 홀로 설 수 있도록”
코미디언 김미화가 발달장애 아들과 함께하는 근황을 공개했다.
19일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 재혼 후 가족과 함께 살아가는 김미화의 일상이 소개됐다.
이날 김미화는 발달장애 전문 연주 단체에서 활동 중인 아들 윤진희(43)씨의 생활을 공개했다. 아들이 독립적으로 살아갈 수 있도록 가까운 거리에 거주하며 일상을 이어가고 있다고 설명했다.
김미화는 “부모가 떠난 뒤에도 혼자 살아갈 수 있도록 훈련하고 있다”고 밝혔다.
남편 윤승호씨 역시 “우리가 없는 세상에서도 잘 살아갈 수 있을지 걱정이 크다”며 “직접적인 도움보다는 스스로 해나갈 수 있도록 지켜보고 있다”고 전했다.
김미화는 방송에서 부모로서의 고민도 털어놨다. 그는 “사실은 남편이 불쌍하다. 자식보다 오래 살아야 한다는 부담을 안고 산다”라며 눈물을 보이기도 했다.
온라인뉴스부
코미디언 김미화가 발달장애 아들과 함께하는 근황을 공개했다.
19일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 재혼 후 가족과 함께 살아가는 김미화의 일상이 소개됐다.
이날 김미화는 발달장애 전문 연주 단체에서 활동 중인 아들 윤진희(43)씨의 생활을 공개했다. 아들이 독립적으로 살아갈 수 있도록 가까운 거리에 거주하며 일상을 이어가고 있다고 설명했다.
김미화는 “부모가 떠난 뒤에도 혼자 살아갈 수 있도록 훈련하고 있다”고 밝혔다.
남편 윤승호씨 역시 “우리가 없는 세상에서도 잘 살아갈 수 있을지 걱정이 크다”며 “직접적인 도움보다는 스스로 해나갈 수 있도록 지켜보고 있다”고 전했다.
김미화는 방송에서 부모로서의 고민도 털어놨다. 그는 “사실은 남편이 불쌍하다. 자식보다 오래 살아야 한다는 부담을 안고 산다”라며 눈물을 보이기도 했다.
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