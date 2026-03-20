‘김준호♥’ 김지민, 심각한 얼굴 상태…퉁퉁 붓고 멍 잔뜩

이미지 확대 유튜브 채널 ‘준호 지민’

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방송인 김지민이 사고로 얼굴에 부상을 입은 사실을 공개했다.지난 19일 유튜브 채널 ‘준호 지민’에는 ‘일출 이벤트 대참사’라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김준호와 김지민은 일출을 보기 위해 이른 아침 함께 차에 올랐다.이동 중 김지민은 카메라에 비친 자신의 얼굴을 보면서 “욕실에서 넘어져서 얼굴에 멍이 잔뜩 들고 퉁퉁 부었다”고 털어놨다.김준호는 “반신욕 하시다가 미끄러져서 세면대에 얼굴이 부딪혔다”며 “그래도 다행인 게 코나 이 이런 데 박았어봐라”라고 말했다.김지민은 “그리고 오늘 4일 차 아닌가. 이틀째 되는 날은 입꼬리가 한쪽만 올라갔던 것 기억하냐”며 “무서워서 오빠한테 달려가서 ‘나 안 웃어진다’고 했다”고 말한 뒤 왼쪽 얼굴을 머리로 계속 가려 보였다.이를 본 김준호는 “아침부터 예쁘다. 오빠한테 잘 보이려고 화장한 거냐”고 물었고, 김지민은 “안 했다. 자다 일어나서 나온 것”이라고 반응했다.김준호가 “무슨 소리냐. (화장해서) 여기 붉은 기가 있다”며 장난스럽게 놀리자, 김지민은 “부끄러워서 그런 거다”라고 수줍게 답했다.김준호는 “여자들은 생얼일 때 예쁘길 원하더라. 남자들은 생얼이든 화장하든 크게 상관없다”고 말했고, 김지민은 “아니다. 화장 안 했는데 예쁘다는 소리 들으면 좋다”고 했다.그러자 김준호는 “지민이는 원래 예쁘다”고 센스 있는 한마디를 남겼다.온라인뉴스부