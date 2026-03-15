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‘38세 미혼’ 박재범 “숨겨둔 자식 있다고…” 충격, 갓난아기 육아했다

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수정 2026-03-15 10:38
입력 2026-03-15 10:38
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유튜브 채널 ‘제이팍씨’ 캡처
유튜브 채널 ‘제이팍씨’ 캡처


가수 박재범이 갓난아기 육아를 체험하며 숨겨둔 아이가 있다는 오해를 받을 수도 있다고 했다.

박재범은 지난 13일 자신의 유튜브 채널에서 PD의 생후 96일 된 딸을 돌보는 임무를 받고 육아 도전에 나섰다.

박재범은 분유 먹이기, 놀아주기, 낮잠 재우기 등에 도전했다.

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유튜브 채널 ‘제이팍씨’ 캡처
유튜브 채널 ‘제이팍씨’ 캡처


아기를 유모차에 태우고 산책에 나선 박재범은 집으로 돌아오는 길에 엘리베이터에서 이웃 주민을 마주쳤다.

박재범은 “큰일 났다. 이제 ‘박재범 숨겨둔 자식 있다’고 올라온다”고 농담했다.

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유튜브 채널 ‘제이팍씨’ 캡처
유튜브 채널 ‘제이팍씨’ 캡처


그러면서 “색다른 경험이었다. 건강하게 잘 커라. 20년 뒤에 보자”고 말해 웃음을 자아냈다.



박재범은 현재 Mnet 오디션 프로그램 ‘쇼미더머니12’에 출연 중이다.

온라인뉴스부
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