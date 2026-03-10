메뉴
반쪽 된 얼굴…성시경 “술도 안 마셔” 몰라보게 야윈 근황, 무슨 일

수정 2026-03-10 13:57
입력 2026-03-10 13:53
이미지 확대
유튜브 채널 ‘성시경’ 캡처
유튜브 채널 ‘성시경’ 캡처


가수 성시경이 화장품 광고 모델로 발탁돼 다이어트 중이라고 밝혔다.

그는 지난 9일 유튜브 채널 ‘성시경’에 올라온 영상에서 유튜버 ‘명예영국인’을 만났다.

성시경은 “공연은 다 끝났다”며 “공연 때까지 술·담배를 거의 안 했다”고 말했다.

이어 “공연 끝나고 살을 폭풍으로 빼고 있다. 많이 뺐다”고 말했다.

명예영국인이 “지금 정말 말랐다”고 하자 성시경은 “뚱뚱한 아저씨가 화장품 모델을 할 수 없다”고 답했다.

이미지 확대
유튜브 채널 ‘성시경’ 캡처
유튜브 채널 ‘성시경’ 캡처


이미지 확대
유튜브 채널 ‘성시경’ 캡처
유튜브 채널 ‘성시경’ 캡처


명예영국인은 “누가 성시경보고 아저씨라고 하냐”고 물었다. 성시경은 “되게 많더라”라고 말했다.

그는 앞서 방송인 최화정 유튜브 채널에서 “한 달 동안 달걀과 고구마만 먹으면서 버텼다”고 밝힌 바 있다.

성시경이 평소 ‘애주가’이자 ‘미식가’로 잘 알려진 만큼, 이번 다이어트는 팬들 사이에서도 큰 화제가 되고 있다.

누리꾼들은 “턱선에 베이겠다”, “화장품 광고 모델이라니 찰떡이다”, “술을 참다니 정말 독하게 뺀 모양” 등의 반응을 보이고 있다.

온라인뉴스부
