‘엘리트’ 연기하던 여배우 “대학 못 나왔다” 반전 학력

배우 고윤정이 솔직한 입담으로 자신의 학력에 대해 털어놨다.8일 오후 방송된 MBC 예능 ‘마니또 클럽’에서는 소방관들을 위해 두쫀슈(두바이 쫀득 슈크림)를 만드는 박명수, 고윤정, 김도훈의 모습이 공개됐다. 세 사람은 함께 디저트를 만들며 자연스러운 대화를 이어갔다.이날 방송에서 박명수는 조용히 요리에 집중하는 고윤정의 모습에 “윤정씨 TV에 나오려면 말을 해야 한다”고 조언했다. 이에 김도훈이 “누나 잘하는 것 있다. 랄랄님을 진짜 잘 따라 한다”고 말했다.고윤정은 곧바로 유튜버 랄랄의 부캐릭터 이명화 성대모사에 도전했다. 그는 “계속 말을 걸어요 왜?”라며 특유의 말투를 재현해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 파리지앵 댄스와 웨이브까지 선보이며 의외의 예능감을 드러냈다.이를 본 박명수는 “아이돌 준비했냐”고 물었고, 고윤정은 “대학 다니면서 미술을 했다. 대학 다니다가 선배님과 두쫀슈를 만들 줄 누가 알았겠냐”며 웃었다.박명수는 “나는 대학교를 못 나왔다”고 털어놓자 고윤정은 “저도 못 나왔다. 자퇴했다. 아니다. 제적이다”라고 솔직하게 고백했다. 이에 박명수는 “모든 걸 다 얘기할 필요는 없다. 제적도 그런 거지 뭐”라고 받아치며 분위기를 정리했다.‘엘리트’ 캐릭터를 연기하며 지적인 이미지를 보여줬던 고윤정은 실제로는 최종 학력이 고등학교 졸업이라는 반전 학력을 고백했다.한편 고윤정은 서울미술고등학교를 졸업한 뒤 서울여자대학교에서 현대미술을 전공하며 미술을 공부했던 것으로 알려졌다. 대학 시절 우연히 사진 촬영 모델로 참여한 것이 계기가 돼 잡지 ‘대학내일’ 표지 모델로 발탁되면서 얼굴을 알렸고, 이후 연예계 관계자들의 제안을 받으며 연기 활동을 시작했다.그는 2019년 tvN 드라마 ‘사이코메트리 그녀석’으로 데뷔해 차근차근 필모그래피를 쌓았다. 의학 드라마 ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’에서 산부인과 레지던트로 열연했으며, 디즈니+ 시리즈 ‘무빙’에서 재생 능력을 가진 학생 장희수 역을 맡아 강인하면서도 인간적인 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 대중적 인지도를 크게 높였다.강경민 기자