이혼 15개월 만에 재혼?…‘38세’ 황재균 “아이 갖고 싶다” 무슨 일

이미지 확대 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 방송화면

야구선수 출신 방송인 황재균이 재혼에 대한 고민을 털어놨다.그는 지난 7일 방송한 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서 일상을 공개했다.황재균은 “예능 ‘무엇이든 물어보살’을 찍어야 하는데 고민을 뭐로 해야 할지 모르겠다”고 말했다.황재균 집을 찾은 전현무는 “‘저 또 결혼해야 할까요’는 어떠냐”고 했다.전현무는 “너 실제로 나한테 말하는 고민이지 않냐”며 “아이를 갖고 싶다고 했었다”고 말했다.황재균은 “조카가 태어나니까 그런 생각이 더 심해졌다”고 답했다.전현무는 “서장훈 형도 결혼했다가 다시 오시지 않았느냐. 수근이 형은 기혼이니까 양쪽 입장이 있을 거다. 공감을 잘해줄 테니 그런 얘기를 하라”고 말했다.한편 황재균은 2022년 12월 그룹 티아라 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다.온라인뉴스부