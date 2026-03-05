메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-05 09:57
입력 2026-03-05 09:57
이미지 확대
MBN·채널S ‘전현무계획3’
MBN·채널S ‘전현무계획3’


배우 표예진이 ‘전현무계획3’에 출연했다.

6일 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’에서는 방송인 전현무와 유튜버 곽튜브가 표예진과 함께 제주 ‘먹트립’에 나선 현장이 펼쳐진다.

이날 제주에서 전현무는 “오늘의 ‘먹친구’는 승무원 출신 여배우다. 최근까지도 운수회사에 계셨다”고 설명한다.

곽튜브는 망설임 없이 “드라마 ‘모범택시’”라고 외치며, 극 중 해커로 열연한 표예진을 단번에 알아맞힌다.

이미지 확대
MBN·채널S ‘전현무계획3’ 방송화면
MBN·채널S ‘전현무계획3’ 방송화면


유쾌한 분위기 속 등장한 표예진은 향수를 선물하며 “전현무 선배님 향수는 이름이 생명이다. ‘poor but sexy’(빈곤하지만 섹시)”라고 설명한다.

전현무는 당황하면서도 “내가 마음이 빈곤하긴 하지”라고 해 웃음을 자아낸다.

이후 세 사람은 ‘제주 해산물의 모든 것’ 특집의 두 번째를 장식할 ‘보말 칼국수’ 맛집으로 향한다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
표예진이 전현무에게 준 향수의 이름은?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기