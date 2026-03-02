이효리, 반려동물과 평온한 일상에 때아닌 ‘청결 논란’

이미지 확대 사진=이효리 SNS 캡처

가수 이효리가 반려동물들과 함께 찍은 사진이 때아닌 논란에 휘말렸다.이씨는 지난달 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “힘들고 엉망진창이라 느껴지시나요? 하지만 훗날 뒤돌아보면 가장 행복했던 순간이었음을”이라는 글과 함께 반려동물들과 행복했던 순간들을 찍은 사진을 게재했다.공개한 사진에는 이씨가 여러 반려견, 반려묘에 둘러싸여 편하게 누워 있는 모습이 담겼다. 이들 속에서 편안하게 휴식을 취하고 있는 모습이 훈훈함을 자아냈다.이씨의 따뜻한 사진과 글에 많은 팬이 공감하며 응원의 댓글을 보내 눈길을 끌었다. 그러나 온라인 커뮤니티와 SNS상에서 일부 누리꾼이 “사진만 봐도 개털이 날리는 것 같다”, “지저분해 보인다”, “위생은 신경 써야 하는 것 아니냐”며 지적하고 나섰다.이에 다른 누리꾼들은 “반려동물 키우면 저 정도는 일상이다”, “사진만 보고 어떻게 아느냐”, “일상을 검열하는 분위기가 문제다”라고 반박하며 온라인 공방으로 번진 모양새다.한편 이씨는 남편 이상순과 함께 오는 3월 처음 방송되는 발달장애 청춘들의 인생 첫 로맨스 만들기 프로그램 SBS 스페셜 ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’의 ‘상담소장’으로 출연한다.뉴스1