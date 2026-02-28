“남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

이미지 확대 유튜브 ‘고소영’ 캡처

이미지 확대 유튜브 ‘고소영’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 고소영이 무속인들의 직설적인 조언에 결국 눈물을 흘렸다.27일 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘새해맞이 고춘자선생님＆이다영 선생님 만나고 왔습니다!’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 고소영은 신년 운세를 보기 위해 무속인을 찾았다.맥을 짚은 고춘자는 “신앙이 개종이 됐지”라고 물었고, 고소영은 “할머니가 원불교 신자셨는데 돌아가실 때 개종하셨다”고 답했다.이어 고춘자는 “재물은 무지무지 들어온다. 화산 폭발하듯이 돈이 들어온다. 그런데 돈만 있다고 행복한 건 아니다”라며 “소리 안 나는 눈물을 너무 많이 흘렸다. 가슴으로 많이 먹는다”고 말했다.이 말을 듣던 고소영은 결국 눈물을 보였다. 이다영은 더욱 직설적이었다. 그는 “남들 보기에는 겉으로 화려하지만 빛 좋은 개살구”라며 “부모도, 남편도, 자식도 모르는 속이 있다”고 짚었다.또 “애들 엄마로만 살까 고민하지만, 그럴 팔자가 아니다. 욕을 먹고 화살을 맞아도 남 앞에 빛나야 하는 사주”라고 했다.이어 “사주를 묻어두고 살다 보니 속에 병이 난다. 계속 그러다 병 온다”며 “지금은 대운이 들어섰다. 작품이든 드라마든 고사하지 말고 시작해야 한다”고 강조했다.고춘자 역시 “그대는 만인의 사랑과 꽃향기를 먹고 살아야 할 사람이다. 가정부인 아니다”라고 말해 눈길을 끌었다.이에 고소영은 “결혼하고 나서 성격이 많이 바뀌었다”고 털어놨다.온라인뉴스부