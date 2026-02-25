‘싱글맘’ 황신혜, 옛 애인과 만남 고백…“딸도 눈치채”

이미지 확대 사진=황신혜 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=KBS ‘황신혜의 같이 삽시다’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 황신혜가 딸 이진이 앞에서 옛 애인과 재회했던 일화를 공개한다.25일 방영되는 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 출연진의 전성기 시절을 돌아보는 시간을 갖는다. 이날 방송에서는 20년 전 대한민국에 건강미 열풍을 일으켰던 황신혜의 피트니스 비디오가 다시금 베일을 벗는다.영상 속 그는 ‘컴퓨터 미인’이라는 명성에 걸맞은 완벽한 이목구비와 탄탄한 몸매를 과시해 출연진의 감탄을 자아낸다. 황신혜는 당시 비디오의 폭발적인 흥행 덕분에 일본의 톱 모델 야노 시호와 인연을 맺게 된 사연을 밝혀 관심을 모은다.이날 방송에는 또 다른 전설의 주인공인 장윤정의 과거도 소환된다. 1988년 미스 유니버스 대회에 출전해 한국인 최초로 2위에 올랐던 장윤정은 당시의 생생한 기록을 함께 살핀다.요리 시간에는 가평의 특산물인 잣을 활용해 ‘새우 잣 무침’과 ‘잣 소스 파스타’를 준비한다. 황신혜는 도구 없이 맨손 악력만으로 단단한 잣을 빻는 의외의 괴력을 선보여 현장을 폭소케 한다. 하지만 유쾌한 분위기도 잠시, 자녀에 대한 대화가 시작되자 분위기는 반전된다. 그는 딸 이진이가 과거 알레르기 반응으로 호흡 곤란을 겪으며 다급하게 전화를 걸어왔던 아찔한 사고를 회상한다. 정가은 역시 홀로 딸을 키우며 겪은 위급 상황을 공유하며 싱글맘으로서의 깊은 공감대를 형성한다.또 이날 대화의 정점은 엄마들의 ‘연애’와 ‘재혼’에 대한 이야기였다. 장윤정이 딸의 남자 친구를 처음 마주했을 때의 복잡한 심경을 털어놓자 황신혜는 과거 옛 연인과 우연히 마주쳤던 일화를 공개한다.그는 옛 연인과 마주쳤을 당시 곁에 있던 딸 이진이가 이미 상황을 파악하고 있던 반응에 놀랐던 경험을 털어놓는다. 이어지는 재혼에 대한 논의에서 정가은은 “가능성을 열어두고 있다”는 솔직한 입장을 밝히는 등 싱글맘들의 속마음을 엿볼 수 있는 대화가 이어진다.‘황신혜의 같이 삽시다’는 이날 오후 7시 40분 방송된다.강경민 기자