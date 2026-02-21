‘환승연애’ 최초 부부 탄생…재결합 커플 “12월 결혼해요”

이미지 확대 티빙 ‘환승연애’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

연애 리얼리티 ‘환승연애’ 시즌1 출연 커플 이주휘와 고민영이 결혼을 발표했다. 프로그램 출연자 가운데 실제 부부로 이어지는 첫 사례다.고민영은 20일 자신의 소셜미디어에 “전하고 싶은 소식이 있어 긴 글을 적어본다. 저 결혼한다”라고 밝혔다. 함께 공개된 영상에는 미국 뉴욕에서 스냅 촬영을 하던 중 이주휘가 무릎을 꿇고 반지를 건네는 모습이 담겼다.고민영은 “헤어짐을 후회했던 유일한 남자라고 적었던 그 순간이 아직 또렷한데, 이렇게 다시 소개하려니 쑥스럽다”며 “이제는 ‘평생 함께하기로 한 사람’이라고 소개하겠다”고 전했다.이어 “한겨울의 뉴욕이 로망이라고 외치던 20대 초반에 만나, 서른이 되는 해 그곳에 갔고 그곳에서 프러포즈를 받았다”며 지난 시간을 돌아봤다. 그는 “5년을 만나며 첫 2년은 풋사랑처럼 행복했고, 다음 2년은 ‘우리가 이렇게 달랐나’ 억지로 끼워 맞추며 생채기를 냈던 시간이었다. 마지막 1년은 이유를 설명할 수 없을 만큼 서로를 아끼고 사랑한다는 묘한 기분이 들었다”고 밝혔다.그러면서 “그렇게 자연스럽게 미래를 생각하게 됐다. 잘 살겠다. 앞으로 다가올 시간도 낯설겠지만 조심스럽게 잘 해내보겠다”고 덧붙였다.두 사람은 2021년 방송된 ‘환승연애’ 시즌1에 출연해 최종 선택에서 재결합에 성공했다. 이후 공개 연애를 이어오다 결혼 소식을 전하게 됐다. 결혼식은 올해 12월5일 진행될 예정이다.온라인뉴스부