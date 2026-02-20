남보라, 대통령 표창 공개…이유 보니 “다 엄마 덕분”

이미지 확대 사진= KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처

배우 남보라가 대통령 표창을 받았다.20일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 남보라가 받은 대통령 표창장과 배지가 처음 공개된다.이날 방송에서 그는 “드디어 왔다, 나 너무 떨린다”라며 커다란 택배 상자를 들고 친정엄마를 찾는다. 상자 겉면에는 ‘행정안전부’라는 문구가 적혀 있어 궁금증을 자아냈다.긴장과 기대 속에 상자를 열었고, 상자 안에는 대통령 표창장과 배지가 들어 있었다.남보라는 데뷔 이후 아동·청소년 지원 활동과 취약계층 나눔 등 다양한 봉사활동을 꾸준히 이어온 공로를 인정받아 이번 표창을 받은 것으로 전해졌다.그는 “이런 상을 받으니 너무 벅차다, 다 엄마 덕분”이라며 공을 친정엄마에게 돌렸다. 실제로 남보라가 봉사활동을 시작한 계기가 친정엄마 때문인 것으로 알려졌다. 13남매 맏딸로 성장한 그는 어린 시절부터 자연스럽게 나눔과 책임을 배웠고, 성인이 된 이후에도 이를 실천해왔다.그는 남편과도 봉사활동 현장에서 인연을 맺었다. 스페셜 MC로 출연한 김용빈은 “남들에게 사랑을 전하려다가, 새로운 사랑까지 만나신 거네요”라며 축하의 박수를 보냈다.이날 방송에는 친정엄마가 직접 딸의 가슴에 배지를 달아주는 장면도 담겼다.가족애와 나눔의 의미를 동시에 전할 이번 이야기는 20일 오후 8시 30분 ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.강경민 기자