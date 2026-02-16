쯔양 “한 달 수입, 외제차 한 대 충분... 연간 배달비만 4400만원”

이미지 확대 쯔양.

MBN 제공

먹방 유튜버 쯔양이 수입을 공개했다.15일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘알토란’에는 이상민, 이연복, 차유나, 데니안, 쯔양, 한식 명인 박경례가 출연했다.이날 쯔양은 “30살이 되면 덜 먹을 줄 알았는데 아직 얼마 안 돼서 그런지 똑같다”며 “키는 161㎝에 몸무게는 44~47㎏ 왔다갔다 한다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.그러면서 “10㎏ 먹을 때도 있지만, 몸무게가 금세 제자리로 돌아온다. 먹다가 몸무게가 내려가고 그런다”고 덧붙였다.한 달 식비도 공개했다. 쯔양은 “배달앱을 여러 개 쓰는데, 한 앱 기준으로 1년에 4400만원 정도 나왔다”며 “기본적으로 1000만원 이상 넘는다. 먹방 한 끼에 300만원 이상 나오는 경우도 있다”고 했다.이에 이연복은 “그 동네 단골집은 땡 잡았다”고 말해 웃음을 자아냈다.수입을 묻는 질문엔 “한 달에 외제차 한 대 정도는 충분히 뽑을 수 있을 정도로 번다”고 말했다.쯔양은 “처음에는 어머니가 먹방을 반대하셨다. 가족들은 대식가가 아니라서 제가 어렸을 때부터 많이 먹는 걸 걱정하셨다”며 “처음에는 비밀로 하고 시작했다”고 밝혔다.이어 “구독자가 50만 명이 되었을 때 어머니께서 울면서 전화를 하셨다. 용돈을 좀 드렸더니 바로 설득이 됐다”며 “건강검진을 받고 건강에 문제가 없다는 것을 알고는 응원해주신다”고 전해 웃음을 자아냈다.뉴시스