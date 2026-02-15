생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”

이미지 확대 그룹 시크릿 출신 가수 송지은이 결혼 후 달라진 일상에 대해 솔직하게 털어놨다. 유튜브 채널 ‘컴패션’

그룹 시크릿 출신 가수 송지은이 결혼 후 달라진 일상에 대해 솔직하게 털어놨다.최근 유튜브 채널 ‘컴패션’에는 송지은과 그의 남편 박위가 출연한 영상이 공개됐다.결혼 1년 3개월 차인 송지은은 영상에서 ‘결혼 후 가장 크게 달라진 점이 있냐’는 질문에 “이건 오빠도 아는 부분이다. 제가 결혼 전에 가장 두려웠던 게 많은 사람들이 ‘결혼하면 남편이 데이트 끝나고 집 안 가는 느낌이다’라고 하더라”라고 운을 뗐다.이어 “누군가가 집에 안 가고 내 집에서 같이 자는 건 어떤 느낌인지 상상이 잘 안됐다”라며 “결혼하고 나서 ‘이런 거구나’라고 깨달았다”고 했다.그러면서 “아침에 함께 눈을 뜨고, 저녁에 함께 눈 감고 하는 게 내가 더 이상 혼자가 아니라 정말 붙어있는 ‘껌딱지’ 같은 사람이 생긴 거구나 싶더라”라며 “이게 저한테는 가장 큰 변화였다”고 말했다.이를 들은 박위는 “좋다는 거냐, 나쁘다는 거냐”라고 물었고, 송지은은 “처음에는 약간 혼자만의 시간이 필요해서 ‘나 혼자만의 시간이 필요한 스타일인 것 같다’라고 (박위에게) 이야기했다”고 답했다.이어 “(그 말을 듣고) 오빠가 적지 않은 충격을 받았던 그 표정이 아직 생각이 난다”고 했다.박위 역시 결혼 후 느낀 변화에 대해 언급했다. 그는 “저는 30대 후반에 처음으로 독립했다. 그래서 어머니, 아버지에게는 죄송하지만 너무 좋았다”며 “진짜 성인이 된 것 같은 느낌이었다”고 전했다.그는 “연애할 때는 데려다주고 헤어질 때 너무 아쉬웠다”라며 “이제는 심야 영화를 봐도 같이 손잡고 집에 들어가는 게 너무 좋다”고 애정을 드러냈다.송지은과 박위는 지난 2024년 결혼했다.온라인뉴스부