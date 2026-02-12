옥자연 “생일에 첫 만남”…운명의 상대 고백

이미지 확대 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

이미지 확대 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 옥자연이 운명처럼 만나 새로운 가족이 된 반려묘 ‘봄이’를 공개한다.오는 13일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 옥자연의 둘째 반려묘 ‘봄이’와의 일상이 그려진다.예고편에 등장한 그는 “둘째가 들어왔습니다”라며 환하게 웃으며 “명랑하고 호기심 많은 개냥이”라고 봄이를 소개했다.옥자연은 “생일날 운명처럼 만났다”는 특별한 인연을 전했다. 그는 길에서 만난 봄이의 등에 상처를 발견하고 동물병원에서 수술을 받게 했는데, 그 과정에서 봄이가 시력을 잃은 아이라는 사실을 알게 됐다고 밝혔다. 고민 끝에 그는 임시 보호가 아닌 평생 가족이 되기로 결심했다.이미 첫째 반려묘 차차와 함께 생활 중인 그는 차차와 봄이가 친해지기 위해 겪었던 과정도 전할 예정이다.공개된 영상 속 옥자연은 ‘경력직 집사’다운 모습을 뽐냈다. 봄이를 품에 안은 채 입에 간식을 물고 시선을 분산시키는 고난도 ‘발톱 깎기 스킬’을 선보였다. 간식에 집중한 봄이와 그 찰나를 놓치지 않는 재빠른 손놀림이 감탄을 자아낸다.또한 그는 차차와 봄이의 사진을 거실에 걸어두며 인테리어에 변화를 주기도 했다. 사진을 바라보며 감동한 그는 봄이에게 한참 설명을 늘어놓지만 정작 봄이의 무심한 반응으로 웃음을 안겼다. 그럼에도 끝까지 다정한 목소리로 말을 건네며 ‘고양이 바보’ 면모를 드러냈다.MBC ‘나 혼자 산다’는 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.강경민 기자