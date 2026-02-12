‘20kg 감량’ 강소라, 칼로리 반으로 줄인 ‘다이어트 두쫀쿠 레시피’ 공개

이미지 확대 사진=유튜브 ‘소라의 솔플레이’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘소라의 솔플레이’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 강소라가 고칼로리 디저트 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’를 다이어트 버전으로 재해석한 레시피를 공개했다.출산 이후에도 철저한 자기관리로 주목받아온 그는 지난 6일 자신의 유튜브 채널 영상에서 ‘다이어트 두쫀쿠 레시피’를 소개했다.그는 “두쫀쿠 하나 열량이 한 500kcal에 달한다”며 “너무 먹고 싶은데 칼로리가 높다”고 레시피 개발 이유를 설명했다. 강소라는 과거 체중이 70kg까지 나갔으나 배우가 되기 위해 20kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.두쫀쿠는 최근 SNS를 중심으로 인기를 끌고 있는 디저트로, 피스타치오 스프레드와 잘게 부순 카다이프를 섞은 뒤 버터에 녹인 마시멜로로 감싸 굳혀 만든다. 일반적으로 한 개당 400~500kcal에 달해 쌀밥 한 공기(약 300kcal)보다 열량이 높다.강소라는 칼로리를 줄이기 위해 카다이프 대신 콩으로 만든 면을 사용하고, 월남쌈 피로 겉면을 대체한 뒤 코코아가루를 입혀 ‘다이어트 두쫀쿠’를 완성했다. 기존의 바삭한 식감은 살리면서도 당과 지방 함량을 낮췄다. 피스타치오 스프레드 특유의 고소함은 유지하되 마시멜로와 버터 사용량은 최소화해 부담을 줄였다.그가 활용한 콩담백면은 100g당 열량이 20~30kcal 수준으로 낮은 편이다. 밀가루 면보다 탄수화물 함량이 낮아 식후 혈당 상승 폭을 완만하게 하는 장점도 있다.그는 영상에서 “먹고 싶은 걸 완전히 끊기보다, 조금 더 건강하게 바꿔 먹는 게 오래간다”고 조언했다.강소라의 다이어트 두쫀쿠 레시피는 다음과 같다.*강소라의 다이어트 두쫀쿠*- 재료: 무가당 코코아 가루, 현미 월남쌈, 피스타치오 스프레드, 유기농 화이트 바닐라 초콜릿, 콩담백면1. 콩담백면을 바삭해질 때까지 프라이팬에 볶거나 오븐에 구워 준비한다.2. 콩담백면을 잘게 부숴 피스타치오 스프레드, 중탕한 화이트 바닐라 초콜릿과 함께 섞어 속재료를 완성한다.3. 월남쌈을 물에 적셔 속재료를 넣고 감싸 둥근 모양으로 만들어준다.4. 겉면에 코코아 가루를 묻혀 완성한다.강경민 기자