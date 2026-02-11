[포토] 방지민, 여신의 윙크

1 / 7 이미지 확대 방지민, 디 어워즈 여신 이즈나 방지민이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1

이미지 확대 신예은, 앙탈 애교 플러팅 배우 신예은이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1

이미지 확대 QWER 쵸단, 인형이 따로없네 QWER 쵸단이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1

이미지 확대 피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1

이미지 확대 문샤넬, 사랑스러운 볼 하트피프티피프티(FIFTY FIFTY) 문샤넬이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1

