연예 [포토] 방지민, 여신의 윙크 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/02/11/20260211801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-11 17:10 입력 2026-02-11 17:10 1/ 7 이미지 확대 방지민, 디 어워즈 여신이즈나 방지민이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1 이미지 확대 이즈나, 디 어워즈 출격이즈나가 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1 이미지 확대 방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모이즈나 방지민이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1 이미지 확대 신예은, 앙탈 애교 플러팅배우 신예은이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1 이미지 확대 QWER 쵸단, 인형이 따로없네QWER 쵸단이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1 이미지 확대 피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1 이미지 확대 문샤넬, 사랑스러운 볼 하트피프티피프티(FIFTY FIFTY) 문샤넬이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴스1 이즈나 방지민이 11일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 ‘제2회 디 어워즈(D Awards)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 방지민이 참석한 행사의 명칭은? 제2회 디 어워즈 제3회 디 어워즈