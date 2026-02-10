‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다

이미지 확대 유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.

이미지 확대 유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.

이미지 확대 유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.

이미지 확대 유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인기 수학 강사 정승제가 결혼하지 않은 이유를 솔직하게 털어놨다.6일 유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 채널에는 ‘정승제 본인이 직접 말하는 지금 결혼 못 하는 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다.정승제는 이 영상에서 결혼과 연애관에 대한 다양한 이야기를 나눴다.연애관을 묻자 정승제는 “나는 사실 외로움이 없다”고 답했다.황제성은 “외로움이 없는 사람이 있냐”고 놀랐고, 제작진도 “너무 바빠서 그런 것 아니냐”고 물었다.정승제가 황제성에게 “왜 결혼했느냐. 안 할 수밖에 없는 상황이었냐”고 묻자 황제성은 “아니다. 그런 계약도 아니고 돈을 주고 산 것도 아니다. 나는 10년 연애하고 결혼했다”고 답했다.가정생활에 대한 환상이 있는지 묻자 정승제는 “첫 번째는 여행이다. 여행을 가자고 했을 때 곧바로 출발할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.이어 “정확하게 표현하면, 황당한 요구를 했을 때 싫다고 거절하지 않고 짜증만 내지 않는다면 평생 모든 걸 바칠 수 있을 것 같다”고 밝혔다.결국 정승제는 “집에 들어가기 싫을까 봐 결혼을 못 하는 것”이라고 솔직하게 털어놨다. 그는 “지금은 집에 들어가면 아무도 나를 건드리지 않는다. 내가 자유롭게 모든 걸 다 할 수 있다. 지금은 집에 들어가는 게 두렵지 않은데, (결혼하면) 그게 두려워질까 봐 무서울 것 같다”고 말했다.황제성은 “형이 혼자 있는 시간이 길어서 누군가와 함께 지내는 게 불편함으로 다가올 수 있다”고 공감했고, 정승제도 “그럼 엄청 불편한 것 같다. 그런 생각이 든다”고 덧붙였다.1976년생인 정승제는 한 방송 프로그램에서 연봉을 묻는 질문에 “수입이 연 100억원보다 많다”고 밝혀 화제를 모았다.온라인뉴스부