[포토] 티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태

그룹 티아라 출신 효민이 호주 시드니에서 여유로운 일상을 보내는 근황을 공개했다.효민은 지난달 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 효민은 호주 시드니의 한 호텔 야외 수영장에서 휴식을 즐기고 있는 모습이다.사진 속 효민은 브라운 컬러의 페이즐리 패턴 비키니를 입고 군살 없는 몸매와 매끈한 각선미를 드러냈다. 여기에 선글라스와 캡모자를 매치해 세련되면서도 힙한 분위기의 리조트 룩을 연출했다. 푸른 하늘과 이국적인 호텔 수영장의 배경이 어우러져 화보 같은 분위기를 자아냈다.효민은 지난해 4월 금융업 종사자와 결혼 소식을 알리며 화제를 모은 바 있다.온라인뉴스부