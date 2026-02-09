박세미, “들창코 성괴” 악성 DM에 코 재수술…달라진 얼굴 보니

이미지 확대 사진=유튜브 채널 ‘백마TV’ 캡처

방송인 박세미가 외모 비하 악플에 코 성형 재수술을 한 사실을 솔직하게 공개했다.박세미는 최근 유튜브 채널 ‘백마TV’에 출연해 다소 달라진 인상에 대해 언급하며 시청자들의 궁금증을 해소했다. 그는 “코 재수술을 해서 지금 얼굴이 낯설 수도 있다”고 밝혔다.그는 재수술을 결심하게 된 배경에 대해 “‘백마TV’ 첫 영상을 올리자마자 누군가 나에게 ‘들창코 성괴(성형 괴물)’라는 DM을 보냈다”고 말했다.이에 대해 그는 “그때는 실제로 코가 많이 들려 있긴 했다”며 본인의 콤플렉스를 쿨하게 인정하면서도 심리적 상처가 적지 않았음을 내비쳤다.현재 수술 후 회복 단계에 있는 그는 “지금은 수술한 지 3주밖에 안 돼 부기가 아직 안 빠졌다”고 전했다. 그러면서도 향후 달릴지 모를 악플을 의식한 듯 “악플 달기 전에 미리 말한다. 이제 들창코 아니다”라고 유쾌하면서도 뼈 있는 경고를 날렸다.앞서 박세미는 유튜브 채널 ‘임성욱’에서도 코 재수술을 고백한 바 있다.영상에서 임성욱은 “우리 (박)세미 씨께서 코를 다시 한번 하셨다더라”며 촬영이 미뤄진 이유를 전했다.그는 “‘쟤는 성형 중독 아니냐’고 하시는데 성형은 신중해야 된다. 사실 코 한 지 15년이 됐다. 코 수술한 지 15년이 되니까 코가 짧아지고 구축이 왔다”며 재수술을 한 이유를 덧붙였다.한편 독보적인 아줌마 캐릭터 ‘서준맘’으로 대중의 사랑을 독차지한 박세미는 현재 개인 채널 ‘안녕하세미’를 통해 팬들과 소통하고 있다.온라인뉴스부