‘솔로지옥5’ 최미나수 정체… 알고 보니 유명인 조카였다

이미지 확대 ‘솔로지옥’ 최미나수

이미지 확대 유튜브 ‘코코초이’ 캡처

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’에 출연해 화제를 모은 최미나수가 또 다른 배경으로 주목받고 있다. 명품 브랜드 언박싱과 여행 브이로그로 이름을 알린 인플루언서 겸 사업가 고(故) 코코초이의 조카라는 사실이 알려지면서다.최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 이 같은 내용은 지난 2024년 코코초이의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 확인됐다. 해당 영상에는 코코초이의 동생이 출연해 가족사를 소개했고, 이 과정에서 미인대회 수상 경력이 공개되며 최미나수의 어머니가 코코초이의 친동생이라는 사실이 드러났다.최미나수는 ‘솔로지옥5’ 첫 등장 당시 노란 드레스를 입고 강렬한 인상을 남겼다. 이후 그가 착용한 명품 아이템의 총액이 약 3억3000만원에 달한다는 분석이 나오며 ‘역대급 다이아수저’라는 수식어가 붙었다.앞서 그는 2022년 한 예능 프로그램을 통해 한남동 자택을 공개한 바 있으며, 1년 학비가 1억원이 넘는 해외 명문대에 재학 중인 사실도 알려져 화제를 모았다.최미나수는 2021년 미스코리아 선 출신으로, 2022년 필리핀 마닐라에서 열린 세계 4대 미인대회 중 하나인 ‘미스 어스’에서 한국인 최초로 우승을 차지했다. 현재 미국 일리노이대학교 어배너-샴페인 캠퍼스에 재학 중이며, tvN ‘서초동’, TV조선 ‘DNA 러버’ 등에 출연했다.한편 그의 이모인 코코초이는 지난 2023년 골육종 진단을 받고 투병하던 중 패혈증으로 세상을 떠났다.온라인뉴스부