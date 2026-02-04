하정우 여자친구, 일반인 아닌 배우 차정원…“7월 신라호텔 결혼식 취소”

이미지 확대 배우 하정우·차정원. 뉴스1

배우 하정우(47)의 결혼설이 불거진 가운데 여자친구가 당초 비연예인으로 알려진 것과 달리 배우 차정원(36)으로 드러났다.차정원의 소속사 사람엔터테인먼트는 4일 “두 사람이 만나는 게 맞다”고 교제 사실을 인정했다.하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 “하정우에게 교제 중인 분이 계신 것은 맞다”면서도 “결혼 관련 내용은 확정이 아니다”라고 덧붙였다.앞서 한 매체는 하정우가 오는 7월 비연예인 여자친구와 결혼식을 올릴 예정이라고 전했다. 이어 하정우와 차정원이 연인 사이라는 보도가 이어졌다.이날 OSEN은 하정우와 차정원이 오는 7월 서울 중구에 위치한 신라호텔에서 결혼식을 진행하기 위해 준비 중이었지만 취소했다고 보도하기도 했다.해당 매체에 따르면 하정우는 최근 tvN 새 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 촬영을 마쳤고, 윤종빈 감독의 신작 출연도 확정하면서 더욱 좋은 날짜를 고르기 위해 올 하반기로 결혼식을 연기한 것으로 알려졌다.하정우는 영화 ‘마들렌’(2002)으로 데뷔해 ‘추격자’(2007), ‘국가대표’(2009), ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’(2011), ‘더 테러 라이브’(2013) 등에 출연하며 국내 대표 배우로 자리 잡았다.감독으로도 활동해 ‘롤러코스터’(2013), ‘허삼관’(2014) 등을 만들었으며 지난해 ‘로비’와 ‘윗집사람들’을 선보였다.차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔한 배우로 드라마 ‘특별근로감독관 조장풍’, ‘절대그이’ 등에 출연했다. 남다른 패션 감각으로 패션·뷰티 인플루언서로 더욱 주목받고 있다.이보희 기자