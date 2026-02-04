‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

이미지 확대 JTBC ‘당일배송 우리집’ 방송캡처

배우 하지원이 결혼 가능성을 언급한 방송 장면이 화제를 모으고 있다.하지원은 지난 3일 방송된 JTBC ‘당일배송 우리집’에 출연해 신년 운세를 보는 과정에서 결혼 시기에 대한 이야기를 들었다.이날 방송에서 족상 전문가는 하지원의 발을 살핀 뒤 “결혼선이 뚜렷하다”며 “빠르면 3~4년 후, 2028~2029년쯤 결혼할 가능성이 높다”고 말했다. 이어 “기존에 알던 사람보다는 새로운 인연일 확률이 크다”고 덧붙였다.이에 하지원은 예상보다 늦은 시점에 놀란 표정을 지으며 “그렇게 늦게 하냐”고 반응했고, 이를 지켜보던 출연진들은 웃음을 터뜨렸다. 특히 가비는 “언니 결혼 안 한다고 하지 않았냐”고 말해 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.하지원은 그동안 결혼에 대해 조심스러운 태도를 보여왔던 만큼, 이날 방송에서 전해진 ‘결혼운’ 발언은 시청자들의 관심을 끌었다.온라인뉴스부