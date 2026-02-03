‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태

이미지 확대 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처

올림픽 금메달리스트 레슬링 선수 출신 심권호(53)가 간암 진단을 받았다고 고백했다.지난 2일 방송된 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 레슬링 레전드 심권호 장가보내기 프로젝트가 중단됐다.이날 심현섭과 임재욱은 결혼정보회사 방문을 위해 심권호를 찾았다. 그러나 연락이 닿지 않자 심권호의 집에 직접 찾아갔다.심현섭은 심권호의 모친에게 심권호를 깨워달라고 부탁했지만, 모친은 거부하면서 “(심권호가) 아프다. 깨우면 안 된다”고 말했다.제작진은 다음날 심권호의 연락을 받고 그의 집을 다시 찾아갔다.심권호는 눈물을 보이면서 “몸이 피곤해서 전화를 못 받았다. 어제는 쭉 잤다”고 말했다. 제작진이 “술을 드셔서 그런거냐”고 묻자 심권호는 “그렇다”고 인정했다.제작진은 “연락만이라도 잘 됐으면 좋겠다. 촬영을 떠나서 걱정돼서 왔다”고 했다.이에 심권호는 미안한 마음을 표현하면서도 “오늘 전화를 하나도 안 받았다. 어제 같은 경우에는 쭉 잤다. 술 마시고 기절해 버렸다. 거의 24시간을 자버린다. 회복이 그렇게 느린 거다”라며 “나는 누구랑 같이 마시면 이렇게 안 마신다. 그런데 혼자 있으면 순간적으로 확 외로움이 온다. 오늘은 몸 회복하느라고 계속 물을 먹고 있었다”고 말했다.며칠 뒤 심권호는 제작진의 권유로 건강검진을 받으러 갔다.간을 자세히 보던 의사는 “당장 CT를 찍어 봐야겠다. 안 좋은 혹이 하나 있다”며 심각한 표정을 지었다.하지만 심권호는 CT 촬영을 거부한 뒤 병원을 나가버렸다.심권호는 며칠 후 “할 말이 있다”며 모두를 불렀다. 그는 심현섭, 김윤경에게 “간암이다. 우연히 빨리 찾았다”고 고백했다. 제작진은 “담당 의사가 말한 건 초기 간암은 맞다”고 해 충격을 안겼다.심권호는 “두려웠다. 그냥 싫었다. 혼자만 알고 싶었다”며 “누구 하나 얘기할 사람이 없었다. 애인이라도 있으면 얘기할 텐데 부모님께도 얘기할 수 있는 일은 아닌 것 같다”고 털어놨다.이어 “간암 치료를 하기 시작하면 주변의 시선이 모여들까 봐 무서웠다. 그냥 도망가고 싶었다. 이 상황 자체가 싫다. 지금까지 내가 멀쩡하게 운동했는데 간암 때문에 멈추는 게 싫다”며 눈물을 보였다.그는 자신을 걱정하는 출연진과 제작진의 모습에 “이렇게 옆에 있어주는 사람들이 있는 게 너무 고맙다”고 말했다.심권호는 “맞붙으면 이긴다는 생각을 하기 때문에 가서 잡고 오겠다. 이제 전투 모드 들어가는 거다”라며 암 치료에 전념하겠다고 다짐했다.온라인뉴스부