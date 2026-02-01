이청아, 교통사고로 부상… “촬영 일정에 치료 시기 놓쳤다”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 이청아

배우 이청아가 드라마 촬영 기간 교통사고를 당했다고 고백했다.31일 공개된 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에 게스트로 출연한 이청아는 “요즘 나의 가장 큰 관심사는 고관절”이라고 답해 시선을 모았다.이청아는 “고관절 재활 운동에 대한 콘텐츠를 적어도 100개는 본 것 같다”며 “지난해 8월 드라마 시작할 때 교통사고가 나서 고관절을 다쳤다”라고 털어놨다.그는 “아프다고 느꼈는데 바로 촬영에 들어가면서 치료받을 골든타임을 놓쳤다. 액션이 많은데다 구두 신고 잠까지 부족하니 당연히 나아야 하는데 컨디션이 자꾸 떨어지더라. 평상시에 걸어 다닐 때는 멀쩡하다가 회전할 때 갑자기 아팠다”라고 토로했다.그러면서 “고관절이 우리 몸에서 제일 큰 관절이라고 한다. 고관절이 되게 여러 군데랑 협응한다. 뭉친 이유를 알게 되니까 일상에서 고관절을 강화하는 운동을 하려고 한다”라고 밝혔다.이청아는 고관절 단련에 좋은 운동으로 브릿지 운동을 추천하며 “지금은 구두를 좀 덜 신으니까 좋아졌고, 촬영이 끝나면 쉴 예정”이라고 말했다.온라인뉴스부