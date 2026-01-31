‘40억家’ 이나연, 이게 금수저 일상…4800만원 명품시계 자랑

이미지 확대 유튜브 채널 ‘일단이나연’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘환승연애2’ 출연자이자 인플루언서 이나연이 어머니로부터 선물 받은 명품 시계를 공개했다.지난 30일 유튜브 채널 ‘일단이나연’에는 영상 하나가 올라왔다.영상에서 이나연은 “오늘은 엄마랑 점심 데이트 간다. 까르띠에에서 애프터눈 티 주신다고 해서 겸사겸사 엄마랑 수다 떨러 가겠다”고 했다.백화점에 도착한 그는 다양한 디저트로 구성된 애프터눈 티를 즐기며 “까르띠에에서 이렇게 챙겨주셨다. 매번 감사하다”라고 말해 익숙한 일상임을 드러냈다.이어 이나연은 “오늘 제가 좋아하는 걸 끼고 왔다”며 까르띠에 시계를 자랑했고, 이를 본 어머니는 “예쁘다”라며 감탄했다.이나연은 “얼마 전에 엄마가 시계를 사주셨는데 너무 소중해서 아직 한 번도 못 꼈다. 끼고 갈 데가 없더라. 일하러 갈 때 착용하기도 좀 그렇다”고 했고, 이에 어머니는 “그냥 껴야지. 막 끼는 거다. 안 껴버릇해서 그런 거다. 옷도 한 번 사두면 잘 안 입게 되지 않냐”라며 현실적인 조언을 건넸다.다른 날 이나연은 어머니로부터 받은 시계를 공개했다. 해당 시계는 세계 3대 명품 시계 브랜드 ‘파텍필립’의 제품으로, 트웬티4 모델이다. 해당 모델의 공식 출시가는 약 4800만원으로 알려져 있다.한편 이나연은 서울 성동구 성수동에 위치한 고급 아파트 트리마제에서 거주 중이라고 밝힌 바 있다. 해당 아파트의 현재 시세는 약 40억원대로 알려졌다.온라인뉴스