친한 줄 알았는데…박신혜 ‘결혼식 불참’ 배우 “초대 못 받아”

사진=SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진' 캡처

배우 박신혜와 연예계 절친한 선배인 김광규가 과거 박신혜의 결혼식에 초대받지 못한 사실을 폭로했다.30일 방송하는 SBS TV 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’에서는 박신혜가 출연해 절친한 선배인 김광규, 이서진과 조우한다.이날 방송에서 메이크업 중이던 박신혜는 예고 없이 대기실을 찾은 김광규와 이서진을 보고 반가움을 감추지 못했다. 그러면서도 그는 특유의 털털한 화법으로 “이 오빠는 화장도 안 했는데 왜 문을 여냐”라고 핀잔을 주기도 했다.이에 김광규는 “여배우 지켜줘야 된다”고 맞장구를 쳤고, 이서진은 한술 더 떠 “화장 안 한 게 더 예쁘다”고 말했다.세 사람의 인연은 각기 다른 연결고리를 가지고 있다.김광규가 이서진에게 “나는 드라마를 같이 해서 아는데 넌 어떻게 아냐”라고 묻자 이서진은 과거 tvN ‘삼시세끼’ 출연 당시 인연을 언급했다. 그는 “예전에 tvN 예능 ‘삼시세끼’ 나왔었다”고 답했다.이어 “난 신혜 부모님도 안다”라며 “식당 하시는데 거기도 많이 갔었다”며 친분을 과시했다.하지만 여기서 예상치 못한 폭로가 터져 나왔다. 이서진이 “신혜 결혼식 안 갔냐”고 질문을 던지자 김광규는 “난 안 갔다”고 답했다. 이에 이서진은 “엄청 많이 초대했는데 거기에 안 들어갔다”며 김광규가 초대 명단에서 누락됐음을 지적했다.이에 김광규는 “난 왜 초대 안 했을까. 내가 결혼식 잘 안 가는 거 아니까 깜빡했을 것”이라고 말했다.연예계 대선배이자 동료로서 끈끈한 관계를 이어온 이들의 이야기는 30일 오후 11시 10분 SBS TV 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’을 통해 공개된다.온라인뉴스부