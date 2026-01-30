로제, 할머니 분장까지…파파라치 피해 남친과 비밀데이트

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 28일(현지시간) 미국 인기 팟캐스트 ‘콜 허 대디’(Call Her Daddy)에 출연해 공개 연애를 하지 않은 이유를 밝혔다. 팟캐스트 화면 캡처

그룹 블랙핑크의 로제가 과거 연애 경험을 처음으로 털어놨다.로제는 28일(현지시간) 미국의 인기 팟캐스트 ‘Call Her Daddy’에 출연해 공개 연애를 하지 않는 이유와 비밀 연애 당시의 일화를 공개했다.로제는 공개 연애에 대해 “사랑하는 사람을 보호하려는 마음과 관련이 있다”며 “사랑하는 사람이 공격받는 걸 보는 게 너무 마음이 아프다”고 말했다. 이어 “나는 대중의 관심을 받는 사람이지만, 그 관심이 항상 보호로 이어진다고 느끼지는 않는다”고 덧붙였다.그는 “미디어가 나를 보호해 준다고 완전히 믿을 수 있다면 공개 연애에 편안함을 느낄 수 있겠지만, 지금은 내가 안전하다고 느낄 수 있을지 모르겠다”고 솔직한 심경을 전했다.특히 로제는 파파라치의 시선을 피하기 위해 변장을 했던 경험도 공개했다. 그는 “한때는 너무 불안해서 절대 들키고 싶지 않았다”며 “온라인 쇼핑몰에서 짧은 곱슬 가발을 사고, 노년 여성들이 어떻게 옷을 입는지까지 연구했다”고 말했다.이어 “데이트를 갈 때 할머니처럼 변장을 했다”며 “어디에도 갈 수 없었기 때문에 그렇게라도 연인의 집에 갔다. 한동안 집에 할머니 옷만 모아둔 공간이 따로 있을 정도였다”고 회상했다. 이 같은 생활은 약 6개월간 이어졌다고 한다.‘현재 열애 중이냐’는 질문에는 즉답을 피했다. 로제는 “그 질문만 들어도 긴장한다”며 “이 발언으로 어떤 기사들이 쏟아질지부터 떠오른다”고 했다. 그러면서 “그냥 ‘예’나 ‘아니오’로 답하고 싶지만, 그 한마디가 나라는 사람을 규정하게 될까 봐 두렵다”고 말했다.로제는 끝으로 “내가 K팝 그룹 출신이라고 해서 다른 종류의 인간인 건 아니다”라며 눈물을 보이기도 했다.온라인뉴스부