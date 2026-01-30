김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

이미지 확대 주영훈 인스타그램

작곡가 주영훈이 가수 김건모와 만난 근황을 공개했다.주영훈은 29일 자신의 인스타그램에 “내 사랑하는 건모 형. 3월 21일 서울 콘서트 갈게요”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.공개된 사진에는 주영훈과 아내인 배우 이윤미, 김건모가 나란히 서서 포즈를 취한 모습이 담겼다. 환하게 웃고 있는 주영훈·이윤미 부부와 달리, 김건모는 다소 굳은 표정으로 카메라를 바라보고 있어 눈길을 끌었다.이를 의식한 듯 주영훈은 “눈 밑 지방 수술도 같이 해요”라는 농담 섞인 멘트를 덧붙이며 친분을 드러냈다.한편 주영훈은 2006년 이윤미와 결혼해 세 딸을 두고 있으며, 방송과 음악 활동을 병행하고 있다. 김건모는 오는 3월 21일 서울 콘서트를 앞두고 있다.온라인뉴스부