45세 장윤주, 밀착 의상 ‘완벽 콜라병 몸매’

이미지 확대 사진=장윤주 인스타그램 캡처

톱모델이자 배우로 활동 중인 장윤주가 감탄을 자아내는 콜라병 몸매를 뽐냈다.장윤주는 28일 자신의 인스타그램에 찰나의 순간에도 프로페셔널함이 묻어나는 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 그는 몸매가 드러나는 밀착 의상을 착용하고 하이힐을 신고 모델 워킹을 선보이고 있다. 군더더기 없이 매끈하게 넘긴 올백 헤어스타일과 시크한 표정에서 나온 포스는 그가 왜 톱모델인지 가늠케 했다.무엇보다 시선을 사로잡은 것은 비현실적인 다리 길이와 8등신을 훌쩍 넘는 우월한 비율이었다. 보정이 필요 없는 그의 몸매가 감탄을 자아낸다.한편 장윤주는 지난 2015년 4살 연하의 사업가 정승민과 결혼해 현재 딸 리사를 두고 있다.그는 지난해 11월 종영한 ENA 드라마 ‘착한 여자 부세미’에 출연해 개성 넘치는 연기로 시청자들의 호평을 받았다. 모델 출신이라는 편견을 깨고 매 작품 캐릭터에 녹아드는 섬세한 감정 표현을 선보이며 배우로서의 입지를 더욱 단단히 굳혀가고 있다.온라인뉴스부