45세 장나라, 감탄만 나오는 20대 같은 ‘동안 미모’

이미지 확대 사진=장나라 인스타그램 캡처

연예계 대표 ‘동안 아이콘’ 배우 장나라가 세월을 잊은 동안 비주얼을 뽐냈다.장나라는 지난 27일 자신의 인스타그램을 통해 최근 진행된 미용 기기 광고 촬영 현장의 비하인드 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 우아함의 상징인 보라색 드레스를 완벽하게 소화하며 독보적인 아우라를 뿜어냈다.장나라는 잡티 하나 없는 투명한 피부를 자랑하며 카메라를 향해 환하게 웃는 모습이다. 클로즈업 샷에서도 굴욕 없는 뚜렷한 이목구비와 특유의 사랑스러운 분위기가 시선을 사로 잡는다.특히 1981년생으로 45살의 나이라고는 믿을 수 없는 동안 미모가 감탄을 자아내게 한다.한편 장나라는 올해 하반기 방영을 목표로 제작 중인 SBS TV 드라마 ‘굿파트너2’에 출연을 확정 지었다. 전편에서 냉철하면서도 인간미 넘치는 변호사 캐릭터로 시청률을 견인했던 그는 이번 시즌 2에서는 어떤 연기 변신을 보여줄지 벌써부터 기대가 뜨겁다.온라인뉴스부