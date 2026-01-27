메뉴
[포토] 에스파 윈터, ‘순백의 여신’

수정 2026-01-27 17:35
입력 2026-01-27 17:28
에스파 윈터가 27일 서울 강남구 신사동 킬리안 파리 도산 플래그십 스토어에서 열린 ‘킬리안 파리’(KILIAN PARIS) 도산 플래그십 스토어 오픈 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

온라인뉴스부
