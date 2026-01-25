“어차피 혼자잖아” 절친의 팩폭... 눈물 쏟은 황재균의 속사정

이미지 확대 황재균.

전 야구선수 황재균이 은퇴 이후의 일상을 처음 공개하며 솔직한 속내를 전했다.지난 24일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 말미 공개된 예고편에는 최근 은퇴를 선언한 황재균의 근황이 담겼다.22년 지기이자 매니저는 “요즘은 많이 자고, 많이 먹고, 많이 누워 있는 반백수 생활”이라며 은퇴 이후 달라진 일상을 전했다. 겉으로는 여유로워 보였지만, 매니저는 “가끔 멍하니 창밖을 바라본다”고 덧붙였고, 황재균의 집 창밖으로는 잠실야구장이 보여 묵직한 여운을 남겼다.황재균은 동갑내기 절친 류현진, 양의지, 김현수와 만나 은퇴 이후의 삶에 대해 허심탄회한 대화를 나눴다. 류현진은 “은퇴했는데도 하루에 운동을 세 번 한다”고 농담 섞인 폭로를 했고, 황재균은 웃으며 “그래도 건강은 해야 하지 않겠냐”고 받아쳤다.그러나 이어진 동료들의 직설적인 말에 분위기는 잠시 숙연해졌다. 양의지와 김현수는 “어차피 계속 쉴 거잖아”, “너 어차피 혼자잖아”라며 은퇴와 이혼을 에둘러 언급했고, 황재균은 머쓱한 표정을 지었다.은퇴를 결정하기까지의 고민도 공개됐다. “야구에 미련이 없냐”는 질문에 황재균은 “아쉽긴 하다”고 답하며 눈시울을 붉혔다. 그는 스튜디오 인터뷰에서 “주변에서 다 말렸다, 다시 생각해 보라고 했다”며 “하지만 내가 만족하지 못하면 의미가 없다고 생각했다”고 털어놨다.황재균은 2006년 프로 무대에 데뷔해 KBO를 대표하는 내야수로 활약했다. 2022년 그룹 티아라 지연과 결혼했으나 2년 만에 이혼했고, 최근 선수 은퇴를 공식 선언하며 인생의 큰 전환점을 맞았다.뉴스1