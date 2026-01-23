“엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

이미지 확대 코요테 멤버 신지와 예비신랑 문원.

그룹 코요태 멤버 신지가 예비신랑 문원과의 달콤한 일상을 공개했다.신지는 지난 21일 자신의 유튜브 채널 ‘어떤신지?!?’에 문원과 사이판으로 여행을 떠난 모습을 담은 영상을 올렸다.신지는 호텔에서 여유를 즐긴 뒤 스태프들과 함께 바비큐 파티를 즐겼다. 다음 날 신지 일행은 렌터카를 타고 사이판 북부 투어에 나섰다.관광 명소들을 돌아본 신지는 “남는 건 사진이다”라며 사진 촬영에 여념이 없었다. 남자 매니저와 함께 다정하게 사진을 찍는 신지에게 문원은 “자기야 좀 떨어져 줘라”며 질투심을 드러내 웃음을 자아냈다.문원이 툴툴대자 신지는 결국 문원과 함께 사진을 찍었다. 신지는 문원을 두 팔로 끌어안고 “웨딩화보 찍을 때 이렇게 찍는다. 무조건 서로를 바라보라고 한다”며 너스레를 떨었다. 이에 문원은 “엉덩이 좀 그만 만져라”며 농담해 폭소를 자아냈다.신지는 지난해 7세 연하 가수 문원과의 결혼을 발표했다. 두 사람은 올해 결혼식을 올릴 예정이다.온라인뉴스부