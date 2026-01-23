메뉴
‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

수정 2026-01-23 09:08
입력 2026-01-23 09:08
송지은 인스타그램
송지은 인스타그램


그룹 시크릿 출신 가수 겸 배우 송지은이 남편 박위를 향한 애정을 드러냈다.

송지은은 지난 22일 자신의 인스타그램에 “남편 멋지다”라는 글과 함께 사진을 공개했다. 사진 속 박위는 두 발로 서 있는 모습으로 눈길을 끌었다.

박위는 2014년 건물 추락 사고로 하반신 마비 진단을 받은 바 있다. 이후 재활 치료를 이어오며 보조 기기의 도움을 받아 움직여 왔으며, 사고 이후 약 12년 만에 홀로 서는 모습으로 감동을 전했다.

이를 본 네티즌들은 “기적 같은 순간” “두 분 모두 대단하다” “진심으로 응원한다” 등의 반응을 보였다.



한편 박위와 송지은은 지난 2024년 10월 결혼했다. 두 사람은 각자의 자리에서 활동을 이어가며 서로에 대한 지지와 응원을 아끼지 않고 있다.

온라인뉴스부
