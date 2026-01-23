94세 맞아? “얼굴엔 윤기”… 이용식 장모, 놀라운 동안 비결 밝혔다

이미지 확대 코미디언 이용식의 딸 이수민(오른쪽 두 번째) 가족 4대가 한자리에 모여 있는 모습. 유튜브 채널 ‘아뽀TV’ 캡처

코미디언 이용식의 장모가 놀라운 동안을 유지하는 자기관리 비결을 공개했다.22일 유튜브 채널 ‘아뽀TV’에는 ‘94세 증조할머니의 장수비결?!’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 이용식의 사위인 가수 원혁은 “오늘은 굉장히 의미가 있는 날이다. 4대가 모이는 날이다. 진짜 21세기 대한민국에서 쉽지 않다”며 자신의 딸 이엘양과 아내 이수민, 장모이자 이수민의 어머니, 이수민의 외할머니까지 4대가 한자리에 모이는 날이라고 소개했다.원혁은 94세라는 이엘양의 증조할머니에게 “얼굴이 더 좋아지신 것 같다. 윤기가 나신다”고 했고, 이수민도 “할머니 더 젊어졌다. 대박이다”라며 맞장구쳤다.이에 할머니는 “매일 걷는 것밖에 없다”고 건강 관리법을 털어놨다.이수민은 “딱 84세처럼 보인다. 나이 속이는 거 아니냐. 희한하다”며 연거푸 감탄했다.할머니는 “이가 하나도 안 빠졌다. 90살이 넘었는데 틀니 한 것도 하나도 없다”고 튼튼한 치아를 자랑했다.이수민은 “우리 엄마가 벌써 70살”이라며 할머니께 “딸이 70살인 것도 충격이지?”라고 물었다.할머니는 “당연하다. 내가 나이 먹은 것보다 안쓰럽지. 자식은 나이 먹으면 안쓰럽다”며 고개를 끄덕였다.원혁은 “이 집안이 미인 집안이다. 그 시작에 할머니가 계시다. 할머니가 미인이시니까 딸들도 미인이고 손녀도 미인, 증손녀도 미인이다”라고 했다.그러자 할머니는 “나 20살 먹고 했을 때 다들 나 보고 ‘미스코리아 나가라’고 했다”고 회상했다. 그러면서 “나는 딸이 셋인데 딸 미스코리아 나가라는 얘기는 못 들었다”고 말해 웃음을 자아냈다.이들 4대는 나란히 앉아 기념촬영을 했다. 할머니가 “내년에도 이렇게 찍게 해주세요”라는 소원을 말하자 이수민은 “내년이 아니라 10년 후에도 찍을 수 있을 것 같다”며 건강한 할머니에 미소를 지었다.이정수 기자