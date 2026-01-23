임성근 논란에 방송 취소…‘윤주모’ SNS에 남긴 한마디

이미지 확대 넷플릭스 ‘흑백요리사’

넷플릭스 ‘흑백요리사2’에 ‘술 빚는 윤주모’로 출연해 얼굴을 알린 윤나라 셰프가 음주운전 논란으로 방송이 취소된 살롱드립 출연과 관련해 조용히 소감을 전했다.윤나라는 21일 인스타그램에 “‘살롱드립’ 정말 좋은 시간이었다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 ‘살롱드립’ MC인 장도연과 함께 포즈를 취하며 기념 촬영을 하는 모습과, 제작진으로부터 받은 꽃다발과 손편지가 담겼다. 손편지에는 “전통의 숨결 위에 더한 도전의 열정. 우리의 주모, 윤나라님 환영합니다”라는 문구가 적혀 있다.윤나라는 “너무 예쁘고 상냥하셨던 장도연 언니, 맛집 추천해드려야 하는데… 또 뵐 수 있기를요!”라며 애정을 드러냈고, “환대해주신 TEO ‘살롱드립’ 제작진분들께 감사드립니다”라고 고마운 마음을 전했다.앞서 지난 13일 ‘살롱드립’ 제작진은 1월 게스트 최종 라인업을 공개하며, ‘흑백요리사2’에서 한 팀으로 활약했던 윤나라와 임성근 셰프가 23일 공개될 보너스 회차에 출연할 예정이라고 밝혔다. 두 사람은 프로그램 팀 대항전 미션에서 안정적인 팀워크를 보여주며 주목받았다.그러나 지난 18일 임성근이 과거 음주운전 처벌 사실을 공개하며 논란이 불거졌고, ‘살롱드립’ 측은 21일 해당 회차의 공개 취소 및 영상 폐기를 결정했다.한편 윤나라는 오는 26일 신동엽의 유튜브 채널에 최강록, 최유강 셰프와 함께 출연할 예정이다. 다음 달에는 천상현, 이문정 셰프와 함께 ‘아는 형님’ 출연도 예고돼 있다. 이와 함께 유통업계와 협업해 자신의 레시피를 담은 간편식을 선보이는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부