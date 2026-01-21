아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

이미지 확대 윤성빈 인스타그램

전 스켈레톤 국가대표 윤성빈의 최근 외모 변화가 온라인에서 화제를 모으고 있다.최근 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘윤성빈 외모 변화 근황’이라는 제목의 게시물이 잇따라 올라왔다. 공개된 사진 속 윤성빈은 과거보다 또렷해진 눈매와 한층 부드러워진 인상으로 눈길을 끌었다. 이전과 비교해 눈이 커 보인다는 반응과 함께 전체적인 분위기가 달라졌다는 평가가 이어졌다.이를 두고 네티즌들 사이에서는 “쌍수했네” “눈매가 확실히 달라 보인다” “인상이 한결 순해졌다”는 반응이 나왔다. 반면 “체중 변화나 헤어 스타일, 촬영 각도의 영향일 수 있다” “메이크업이나 카메라 효과로 보인다”며 과도한 해석을 경계하는 의견도 적지 않았다.외모 변화 논란과는 별개로 윤성빈은 새로운 도전에 나선다. 그는 JTBC가 중계하는 ‘2026 밀라노 코르티나 동계올림픽’에서 스켈레톤 종목 해설위원으로 합류할 예정이다.‘아이언맨’이라는 별명으로 한국 스켈레톤 역사에 굵직한 족적을 남긴 윤성빈은 선수 시절의 경험과 전문성을 바탕으로 보다 깊이 있고 생생한 해설을 선보일 것으로 기대를 모은다.한편 2026 ‘밀라노 코르티나 동계올림픽’은 이탈리아 밀라노와 코르티나 담페초를 중심으로 오는 2026년 2월 6일부터 22일까지 열린다.온라인뉴스부