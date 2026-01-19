“뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 153회

이미지 확대 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 가수 활동을 두고 깊은 갈등을 안고 있는 ‘너가수 부부’가 등장한다. MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 가수 활동을 두고 깊은 갈등을 안고 있는 ‘너가수 부부’가 등장한다.19일 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서는 가수 아내와 로드 매니저 남편, ‘너가수 부부’의 이야기가 시청자들을 찾아간다.8년 차 가수로 활동 중인 ‘너가수 부부’ 아내는 “노래를 포기하고 싶을 때가 많다. 그런데 남편은 나를 돈벌이 수단처럼 여긴다. 노래를 계속하라고 강요한다”라고 털어놓는다.가수를 그만두고 싶다는 아내에게 남편은 “내가 8년 동안 뒷바라지를 했다. 이제 와서 그만둘 수는 없다”라며 가수로서의 성공을 강하게 밀어붙인다.결국 아내는 “날 노래 때문에 만난 거냐”라고 폭발하고, 두 사람은 좀처럼 좁혀지지 않는 평행선을 그린다.갈등은 가수 활동에만 그치지 않는다. 아내는 자신이 뇌종양 진단을 받았을 때부터 지금까지 남편이 무관심으로 일관하고 있다며 깊은 서운함을 토로한다.“병원에 가야 하는 날에도 남편은 소금 만들기 수업을 가야 한다며 동행해 주지 않았다”라는 아내의 말에 스튜디오는 충격에 빠진다.실제로 관찰 영상 속 남편은 아내가 넘어지고, 두통을 호소하는 상황에서조차 별다른 반응을 보이지 않아 의문을 더한다.남편은 발효 식품에 집착하는 일상으로 MC들을 또 한 번 놀라게 만든다. 한밤중 엄청난 양의 고추장을 담그고, 집안일로 분주한 아내 옆에서도 오로지 장 담그기에만 몰두한다.창고에는 남편이 담가두고 잊어버린 채 썩어버린 동치미까지 발견돼 MC들을 술렁이게 한다.남편의 행동을 자세히 지켜본 오은영 박사는 “지금까지 이 문제로 상담받으러 온 ‘오은영 리포트’ 출연자들 가운데서도 남편분의 증상은 가장 심각한 수준”이라고 분석한다.그러면서 앞서 공개된 남편의 난폭 운전 역시 같은 원인에서 비롯된 문제라고 분석해 시청자들의 궁금증을 키운다.‘너가수 부부’의 사연은 19일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 153회에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부