‘AOA 출신’ 권민아, 또 의미심장 발언?…“신경 쓰이게 해 죄송”

이미지 확대 사진=권민아 인스타그램 캡처

그룹 ‘AOA’ 출신 권민아가 또다시 팬들의 우려를 사고 있다.권민아는 지난 16일 새벽 자신의 인스타그램에 검은 배경 이미지와 함께 “눈을 떴다가 감았다가”라는 짤막한 문구를 게재했다.별다른 설명 없는 이 게시물은 그간 그의 아슬아슬한 행보와 맞물려 ‘위험 신호’가 아니냐는 추측을 낳으며 팬들의 걱정을 샀다.사태가 커지자 권민아는 같은 날 오후 즉각 해명에 나섰다. 그는 추가 게시물을 통해 “그냥 새벽에 일어나서 중간에 붉게 나온 게 신기해서 올린 거였는데 걱정 끼치거나 신경 쓰이게 했다면 죄송해요”라고 사과했다.2012년 AOA로 데뷔해 ‘짧은 치마’, ‘심쿵해’ 등 숱한 히트곡으로 정상의 자리에 올랐던 그는 2019년 팀을 탈퇴했다. 이후 2020년, 활동 당시 리더 지민으로부터 10년간 괴롭힘을 당했다고 주장하며 연예계에 큰 파장을 일으킨 바 있다.지난해 3월에는 한 피부과의 상담실장으로 취업하며 ‘직장인’으로서의 새 출발을 알렸으나, 불과 5개월 만인 8월 “개인 사정으로 그만뒀다”며 다시금 불안정한 근황을 전했다.권민아는 올해 초 SNS를 통해 여러 차례 복잡한 심경을 토로해 팬들의 우려를 산 데 이어 최근 건강상의 이유로 예정됐던 팬미팅까지 돌연 취소한 바 있다.온라인뉴스부