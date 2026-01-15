“요리 인생 중 가장 의기소침” 안성재, 딸 눈치 보며 ‘두쫀쿠’ A/S

이미지 확대 사진=유튜브 ‘셰프 안성재’ 캡처

안성재 셰프가 딸과 두바이 쫀득 쿠키 만들기 재도전에 나섰다.지난 14일 안성재 셰프는 자신의 공식 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에 ‘열화와 같은 원성에 힘입어 안성재 두딱강 두란말이 A/S합니다’라는 제목의 영상을 게재했다.이번 영상은 지난번 딸과 함께 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’를 만들며 벌어진 이른바 ‘두딱강(두바이 딱딱 강정)’ 사태에 대한 공식적인 사과와 재도전을 담고 있다.사건의 발단은 지난 영상이었다. 딸 시영 양은 유행하는 두바이 쫀득 쿠키를 원했지만, 안성재는 “너무 달다”며 기존 두바이 쫀드 쿠키와는 모양도 맛도 다른 건강식 위주의 딱딱한 과자를 만들어냈다.이에 시청자들은 “셰프님, 이건 딸에 대한 가스라이팅이다”, “치킨 사달라는데 백숙 해준 꼴”이라며 1만 3000여개 댓글의 항의와 원성으로 번졌다.영상에서 안성재는 “솔직히 두쫀쿠가 뭔지 잘 몰랐다. 먹어 본 적도 없고 지나가다 들어서 별 관심을 안 가졌는데 이렇게까지 화제가 될 줄 몰랐다”고 말했다. 이어“모수에 오신 손님들이 ‘두쫀쿠는 언제 만드실 건가요?’라고 하시고, 어떤 분들은 딸한테 선물이라고 가져다주시더라. 제가 실수한 게 있다는 생각이 들었다”고 전했다.그러면서 “그때 아빠는 되게 자신만만했었는데 요리사로서 뭔가 만들고서 이렇게 의기소침해진 건 되게 오랜만이다”라고 말해 웃음을 안겼다.이번 A/S 현장에서는 주객이 전도됐다. 레시피를 완벽히 숙지한 시영 양이 메인 셰프를 맡고, 아빠 안성재는 보조로 전락해 딸의 눈치를 살피며 조리에 임했다.우여곡절 끝에 완성된 진짜 ‘두쫀쿠’를 맛본 시영 양은 “사 먹는 것보다 맛있다”며 긍정적인 반응을 보였고, 안성재는 안도의 한숨을 내쉬었다.온라인뉴스부