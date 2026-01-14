박나래, ‘전 남친 3억 송금’ 의혹 반박 “경영학 전공 직원…정당한 복지”

이미지 확대 박나래.

MBC 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박나래가 전 남자친구에게 거액의 전세금과 월급을 지원했다는 의혹에 대해 억울함을 호소했다.박나래는 14일 한 매체와의 인터뷰에서 전 남자친구가 단순한 연인이 아닌 회사의 핵심 인력이었음을 강조했다. 그는 “제가 JDB 엔터테인먼트에 있을 당시에는 계약서를 직접 본 적도 없었고, 방송 계약서가 있는지도 몰랐다”며 “그래서 한 달 정도 전 남자친구에게 관련 업무를 부탁했는데, 본인도 다른 일이 있어 계속하기 어렵다고 하더라”고 당시 상황을 설명했다.그러면서 “이에 월급을 지급하면 정식으로 맡아줄 수 있겠느냐고 물었고, 그렇게 월급을 주면서 장부 정리 등 관련 업무를 반드시 맡아 달라고 했다”며 고용 배경을 설명했다.박나래는 전 남자친구에 대해 “경영학과 출신으로 회계 공부를 했던 친구였고, 전 매니저와 함께 계약서를 작성하러 다니고 사무실을 알아보는 등 저보다 회사 일에 더 깊이 관여했다”고 말했다. 이어 “저와 관련된 계약서도 대부분 그 친구(전 남자친구)가 검토했다”고 덧붙였다.가장 논란이 된 ‘3억 원 전세 보증금 송금’에 대해서도 해명했다.그는 “회사가 ‘그 친구가 직원 신분이라면 직원에게 전세자금을 대출해줄 수 있다’고 말해 회계팀에 모두 확인한 뒤 송금한 것”이라며 “과거에 세금 문제로 논란이 있었던 적이 있어, 혹시 문제가 될 수 있는 사안에 대해서는 매우 예민하게 확인했다”고 강조했다.또한 “회계팀에 전세자금 대출이 가능한지 물었고, 회사에서 직원에게 제공할 수 있다는 답을 받아 담보 설정까지 모두 하고 정상적으로 이자를 납부하며 진행했다”고 말했다.앞서 박나래의 전 매니저들은 박나래가 전 남자친구를 허위 직원으로 등록해 11개월간 약 4400만원의 급여를 빼돌렸으며, 회사 계좌에서 3억원을 개인적으로 유용했다는 의혹을 제기한 바 있다.박나래는 이날 모친을 향한 횡령 의혹에 대해서도 언급했다. 어머니가 회사의 대표로서 실무를 담당하고 있다며 “현재 전남 목포에서 홍보대사 활동을 두 건 하고 있는데, 그와 관련된 전반적인 업무를 어머니가 맡아보고 있다”고 말했다.이어 “시청 직원이나 관련 단체를 직접 만나 업무를 처리하고 있고, ‘나래식’ 유튜브 채널을 운영하면서 필요한 재료 손질도 매번 어머니에게 부탁하고 있다”며 모친 역시 정당한 업무의 대가를 받은 것임을 피력했다.온라인뉴스부