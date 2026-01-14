전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

이미지 확대 배우 전원주가 ‘연하남’과 성수동 데이트에 나서며 핑크빛 기류를 풍겨 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

배우 전원주가 최고령 인플루언서상을 수상했다.

이미지 확대 배우 전원주가 최고령 인플루언서상을 수상했다. 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

이미지 확대 배우 전원주가 최고령 인플루언서상을 수상했다. 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

이미지 확대 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

최근 ‘19살 연하남’과 데이트 일상을 공개했던 배우 전원주가 겹경사 소식을 전했다.13일 공개된 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’에는 ‘대한민국 최고령 인플루언서 상 수상! 이제는 진짜 주인공 전원주!’라는 제목의 동영상이 공개됐다.‘2025 진콘 어워즈’에 참석하기 위해 국회를 방문한 전원주는 “제가 수많은 유튜버 중에서 인플루언서로 뽑혀 상을 받게 됐다”며 박수를 유도했다.그는 “내가 암흑기에서 헤맸는데 몇십년 만에 시상식에 참석했다. 일주일을 뛰었더니 상 하나가 왔다”라고 소감을 전했다.앞서 전원주는 1998년 찍은 통신사 광고로 CF 스타로 주목받았던 적이 있다.수많은 후배의 축하를 받으며 시상대에 오른 전원주는 “짧은 키로 막 빚은 얼굴로 연예계에서 60년을 해 먹었다. 연예계 길이 가시밭길이다. 예쁘다고 재는 것들이 많은데 밤낮 밑에서 앞치마 두르고 이리 뛰고 저리 뛰고 60년을 지내다 보니까 오늘같이 좋은 날이 있다”라고 감격했다.최근 전원주는 유튜브 영상을 통해 19세 연하 남성과 서울 성수동에서 데이트하는 일상을 공개한 바 있다.상대 남성은 앞서 ‘나는 솔로’ 편에서 소개팅으로 만났던 인물로, 두 사람은 두 번째 데이트에 나섰다.전원주를 기다리고 있던 남성은 만나자마자 “손이 왜 이렇게 차냐”라며 핫팩을 건네는가 하면, “장갑이라도 하나 사드려야겠다”라고 말해 시작부터 다정한 분위기를 연출했다.두 사람은 소품 가게, 카페, 인형 뽑기, 셀프 사진 촬영, 코인 노래방까지 MZ식 데이트 코스를 즐겼다.온라인뉴스부