BTS 정국 SNTY ‘英 오피셜 메인차트’ 재진입 뒷심

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정국이 영국 오피셜 메인 차트에 재진입하는 뒷심을 발휘했다.5일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 정국의 첫 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You·SNTY)는 이번 주 오피셜 싱글 톱100(5~11일)에서 56위로 다시 들어왔다. 차트 기록으로만 따지면 총 8주째다.K팝 솔로곡 중 차트에서 가장 오래 머문 곡의 주인공 역시 정국이다. 그의 첫 공식 솔로곡 ‘세븐’은 해당 차트에 14주간 머물렀다. ‘골든’도 이번 주 오피셜 앨범 톱100에 91위로 재진입하며 역시 총 8주간 머물러 해당 차트 K팝 솔로 최장 진입 기록을 자체 경신했다.이 차트에 가장 머문 앨범은 정국이 속한 방탄소년단의 미니 6집 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’로 총 19주간 머물렀다. 정국을 포함해 방탄소년단 일곱 멤버 모두 군 복무 중이다. 그런데도 오피셜 차트뿐 아니라 미국 빌보드 등 군(軍)백기에도 팝 시장에서 존재감을 드러내고 있다.이와 함께 K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 제니가 캐나다 스타 싱어송라이터 위켄드·미국 배우 겸 가수 릴리 로즈 멜로디 뎁과 함께 부른 HBO 시리즈 ‘디 아이돌’ OST ‘원 오브 더 걸스(One Of The girls)’는 이번 주 오피셜 싱글 톱100에 21위로 재진입했다. 해당 차트 자체 최고 순위이자 총 6주간 머물렀다.한편, 핑크퐁 ‘아기상어’(Baby Shark)는 오피셜 싱글 톱100 차트에 47위로 재진입하며 해당 차트에 머문 기간을 총 76주로 늘렸다.뉴스24