‘해체설’ 블랙핑크…우여곡절 끝에 전한 소식

▲ 찰스 3세에게 대영제국훈장 받은 블랙핑크

걸그룹 블랙핑크가 22일(현지시간) 영국 런던 버킹엄궁에서 열린 문화 예술인 격려 행사에서 찰스 3세 국왕에게 받은 대영제국훈장(MBE·Member of the Most Excellent Order of the British Empire)을 들어 보이고 있다. 대영제국훈장은 영국 사회에 의미 있는 기여를 하거나 정치·경제·문화예술 등 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 인물에게 수여된다. 왼쪽부터 리사, 로제, 지수, 제니. 2023.11.23 연합뉴스