정국 “우리의 황금빛 순간은 끝나지 않았다”…첫 솔로 앨범 ‘골든’ 출격

타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ 등 11곡 선보여

“아미와 함께 무대에 있는 때가 ‘황금빛 순간’”

▲ 첫 솔로 앨범 골든 발매를 앞둔 BTS 멤버 정국. 빅히트뮤직 제공

“3시간 정도의 콘서트를 혼자 채울 수 있는 멋진 아티스트가 되고 싶다. 많은 무대와 장르에 끊임없이 도전하는 것이 목표다.”그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 3일 첫 솔로 앨범 ‘골든’(GOLDEN) 발매를 앞두고 배포한 영상 인터뷰에서 이같은 포부를 전했다. 골든은 이날 오후 1시 전 세계에 동시에 발매된다.그는 “아직 못해본 게 너무 많다”며 “스스로 인정하고 만족할 때까지 내가 가는 길만 보고 달려갈 것”이라고 힘줘 말했다. 그러면서 그는 “그룹으로서도 마찬가지지만 잘하는 모습을 더 많이 보여주고 싶어 ‘더 위로 가자’는 말을 팬들에게 했는데, 함께 이루고 싶다”고도 덧붙였다.‘황금빛 순간’을 모티브로 한 이번 앨범에서 그는 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You), 솔로 싱글 ‘세븐’(Seven)·‘3D’, 신곡 7곡 등 다양한 장르의 곡 11곡을 선보인다.정국은 “최근에 나왔던 싱글들, 그리고 타이틀곡까지 올드스쿨이나 레트로한 리듬에 제가 가지고 있는 스타일도 섞어보고 새롭게 해석해서 표현하기도 했다”고 소개했다.데뷔 10주년을 맞는 그는 이번 앨범과 같은 ‘황금빛 순간’이 언제였냐는 질문에 “응원해주는 아미(팬덤명)들과 함께 무대에 서 있는 그때가 가장 찬란한 ‘황금빛 순간’”이라고 했다. “우리는 무대 위에서, 팬들은 무대 아래서 서로 많은 에너지를 나누고 교감하는 순간이 가장 행복하지 않나 싶습니다.”그는 “아직 저와 멤버들의 ‘황금빛 순간’은 끝나지 않았다”고 강조하며 “멤버들과 함께 무대를 하며 ‘황금빛 순간’을 계속 만들어 나가고 싶다”는 바람을 전했다.오는 2025년 방탄소년단이 완전체로 활동하는 데 대한 기대감도 크다. 그는 “다른 멤버들도 마찬가지겠지만 솔로 싱글, 앨범을 내면서 여러 면에서 강해졌다고 생각한다”며 “하나는 장담하겠다. 2025년 방탄소년단이 다시 모이게 된다면 정말 멋있을 것”이라는 확신을 나타냈다.정서린 기자