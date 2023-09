“中만리장성 배경이라…” 결국 영상 삭제한 韓아이돌

▲ 그룹 세븐틴. 왼쪽부터 호시, 준, 디노, 디에잇, 원우, 버논, 에스쿱스, 민규, 정한, 승관, 우지, 조슈아, 도겸. 2022.5.27 뉴스1

그룹 세븐틴이 중국 만리장성을 배경으로 한 티저 영상을 삭제했다.세븐틴의 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 24일 “세븐틴 미니 11집 ‘세븐틴스 헤븐’(SEVENTEENTH HEAVEN) 베이징 티저 영상 관련 안내드린다”고 말했다.이어 “당사는 ‘세븐틴스 헤븐’(SEVENTEENTH HEAVEN) 프로모션 콘텐츠로 베이징 버전 티저 영상을 공개했다”면서 “베이징 버전은 중국을 상징하는 대표적 문화유산인 만리장성을 배경으로 캐모마일 꽃이 떠오르는 내용으로 제작됐으나, 영상이 공개된 후 만리장성에 대한 문화적 이해와 존중이 부족했다는 팬 여러분의 지적이 있었다. 이에 베이징 버전 영상은 신속히 삭제했다”고 밝혔다.그러면서 “팬 여러분께 불편함을 드린 점 사과드리며, 향후 보다 세심한 주의를 기울이겠다”며 “앞으로 여러 국가 및 지역과 다양한 문화권의 팬 여러분이 모두 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 만들 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.세븐틴은 지난 23일 ‘세븐틴스 헤븐’ 프로모션 콘텐츠 중 하나인 ‘세븐틴 라이트 히어’(SVT RIGHT HERE) 베이징 버전의 티저를 공개했다. 그러나 일부 중국 팬들의 항의를 받고 결국 영상을 삭제했다. 중국은 만리장성 등 문화유산을 배경으로 한 촬영, 연출에 엄격한 것으로 전해졌다.안녕하세요.플레디스 엔터테인먼트입니다.세븐틴 미니 11집 ‘세븐틴스 헤븐 (SEVENTEENTH HEAVEN)’ 베이징 티저 영상 관련 안내드립니다.당사는 9월 23일 중국 현지 시각 오후 2시 14분에 세븐틴 미니 11집 ‘세븐틴스 헤븐 (SEVENTEENTH HEAVEN)’ 프로모션 콘텐츠 중 하나인 ‘세븐틴 라이트 히어 (SVT RIGHT HERE)’ 베이징 버전의 티저 영상을 공개했습니다.베이징 버전은 중국을 상징하는 대표적 문화 유산인 만리장성을 배경으로 캐모마일 꽃이 떠오르는 내용으로 제작되었으나, 영상이 공개된 후 만리장성에 대한 문화적 이해와 존중이 부족했다는 팬 여러분의 지적이 있었습니다.이에 베이징 버전 영상은 신속히 삭제하였습니다. 팬 여러분께 불편함을 드린 점 사과드리며, 향후 보다 세심히 주의를 기울이겠습니다.앞으로 여러 국가 및 지역과 다양한 문화권의 팬 여러분이 모두 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 만들 수 있도록 노력하겠습니다.뉴스24