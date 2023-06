방탄소년단 지민, 빌보드 ‘핫100’ 솔로 네 번째 진입

▲ 지민 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy) 뮤직비디오 캡처

글로벌 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 지민이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에 솔로 자격으로 또 진입했다.지난달 31일(현지시간) 공개된 빌보드 최신 차트에 따르면 지민이 참여한 영화 ‘분노의 질주: 라이드 오어 다이’ OST ‘에인절 파트 원(Angel Pt. 1)’이 ‘핫 100’ 65위에 진입했다. 솔로 아티스트로 나선 지민은 그룹 ‘빅뱅’ 멤버 겸 솔로 가수 태양과 함께 한 ‘바이브’(최고 순위 76위), 첫 솔로 음반 ‘페이스’ 선공개곡 ‘셋 미 프리 파트 투(Set Me Free Pt2)’(최고 순위 30위), ‘페이스’ 타이틀곡 ‘라이크 크레이지’(최고 순위 1위) 등에 이은 네번째로 ‘핫100’에 이름을 올렸다.‘에인절 파트 원’은 ‘디지털 송 세일즈’, ‘랩 디지털 송 세일즈’, ‘R&B/힙합 디지털 송 세일즈’ 1위를 휩쓰는 등 여러 차트에서 인기를 얻고 있다. BTS 슈가도 지난 4월 발매한 솔로 앨범 ‘디-데이’가 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 131위로 5주 연속 차트인했다.‘월드 앨범’에서는 지난해 발매된 BTS의 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’가 10위, 2020년에 나온 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 세븐(MAP OF THE SOUL) : 7’이 11위에 올라 관심을 받았다.지민과 함께 K팝 신인 걸그룹 ‘피프티 피프티(FIFTY FIFTY)’의 ‘큐피드(Cupid)’는 이번 주 ‘핫100’에서 20위를 차지했다. 큐피드는 해당 차트에서 10주간 머물며 K팝 걸그룹으로선 최장 진입 기록을 자체 경신했다.안동환 전문기자